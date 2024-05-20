Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Одеса (85639) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
В інших містах:
Будемо здорові разом
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Канатна, 16
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 58-Г
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4