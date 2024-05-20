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Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Одеса (85639) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
25,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2), блістер (3)
28,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
28,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
29,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
30,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
27,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (9)
25,62 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
29,45
Економія: -0,88 грн
28,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
27,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
29,45
Економія: -0,88 грн
28,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (2)
25,62 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (1)
31,90 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: блістер (1)
25,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 58-Г
Всього: упаковка (2)
28,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
Всього: упаковка (1), блістер (3)
28,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (7)
28,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (3)
27,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (3)
30,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (3)
27,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
31,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (3)
27,17 грн