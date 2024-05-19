Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Львів (85639) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека нц
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
В інших містах:
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Зубрівська, 38
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (3)
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Золочів, вул. Шашкевича, 2
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Всього: упаковка (1)
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Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Торговиця, 4
Здорова родина
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Весняна, 2-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Бережани, вул. Бандери Степана, 19
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (3)
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Сколе, вул. Данила Галицького, 6-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Шевченка Тараса, 1-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145