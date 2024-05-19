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Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Львів (85639) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (30)
32,03
Економія: -3,59 грн
28,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
25,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
31,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
31,08
Економія: -0,93 грн
30,15 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
31,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (1)
27,02 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (2)
26,21
Економія: -0,06 грн
26,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
Всього: упаковка (1)
25,62 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
31,08
Економія: -0,93 грн
30,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: блістер (3)
31,85 грн
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
31,07
Економія: -0,93 грн
30,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (2)
28,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Торговиця, 4
Всього: блістер (1)
25,63 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Всього: упаковка (4)
29,75
Економія: -0,18 грн
29,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Весняна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
28,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Бережани, вул. Бандери Степана, 19
Всього: упаковка (1)
27,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (1)
28,50
Економія: -0,22 грн
28,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Сколе, вул. Данила Галицького, 6-А
Всього: блістер (3)
25,62 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (1)
26,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145
Всього: блістер (1)
21,76 грн