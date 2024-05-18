Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Харків (85639) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 64 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
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Харків, пл. Привокзальна, 2
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
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Харків, вул. Космічна, 25
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Малої Любові, 45