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Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Харків (85639) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
32,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
31,95 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
31,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
32,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
32,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
31,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: блістер (3)
31,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
31,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
31,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (1)
31,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
29,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
31,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
Всього: упаковка (1)
31,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
31,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: блістер (4)
31,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
31,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
31,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1), блістер (1)
31,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
31,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
32,60 грн