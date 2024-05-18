Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (85639) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Калинова, 3
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Дніпро, просп. Слобожанський, 70
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Мед-сервіс
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М