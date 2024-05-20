Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка, №25 - Одеса (5521) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 1-А
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Братське, вул. Миру, 88
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (15)
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Бобринець, вул. Незалежності, 109
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Мала Виска, вул. Шевченка Тараса, 62
Аптека бам
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Умань, вул. Європейська, 60-Б
Аптека інтернет цін
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Кривий Ріг, просп. Миру, 28
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Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г