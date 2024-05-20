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Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка, №25 - Одеса (5521) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (4)
29,47
Економія: -1,92 грн
27,55 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 1-А
Всього: упаковка (2)
29,46
Економія: -1,91 грн
27,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (4)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Братське, вул. Миру, 88
Всього: упаковка (4)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Бобринець, вул. Незалежності, 109
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (15)
29,92
Економія: -2,37 грн
27,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
Всього: упаковка (2)
29,47
Економія: -1,92 грн
27,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
Всього: упаковка (4)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мала Виска, вул. Шевченка Тараса, 62
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
Всього: упаковка (4)
29,24
Економія: -1,69 грн
27,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 8
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Всього: упаковка (3)
29,93
Економія: -2,38 грн
27,55 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Всього: упаковка (1)
29,47
Економія: -1,92 грн
27,55 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (1)
15,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
Всього: упаковка (3)
29,40
Економія: -1,85 грн
27,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 12
Всього: упаковка (4)
31,07
Економія: -3,52 грн
27,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
16,91
Економія: -0,91 грн
16,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
Всього: упаковка (2)
29,00
Економія: -1,45 грн
27,55 грн