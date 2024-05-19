Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИАНТИДЕПРЕСАНТИНеселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінівАмітриптилінАмітриптилінЦіни в аптеках

Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка, №25 - Львів (5521) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
29,47
Економія: -1,92 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (5)
29,47
Економія: -1,92 грн
27,55 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (6)
29,30
Економія: -1,75 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
30,00
Економія: -2,45 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (7)
30,54
Економія: -2,99 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
29,47
Економія: -1,92 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (4)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (5)
29,47
Економія: -1,92 грн
27,55 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (4)
29,47
Економія: -1,92 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (2)
30,28
Економія: -2,73 грн
27,55 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (8)
28,54
Економія: -0,99 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (4)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (3)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (2)
29,47
Економія: -1,92 грн
27,55 грн