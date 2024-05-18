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Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка, №25 - Харків (5521) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (8)
29,33
Економія: -1,79 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (9)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (7)
31,01
Економія: -3,47 грн
27,54 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (2)
29,47
Економія: -1,93 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Всього: упаковка (2)
30,27
Економія: -2,73 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Вільшани, вул. Центральна, 1-Е
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Спортивна, 28-А
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Краснокутськ, вул. Миру, 141-А
Всього: упаковка (5)
29,46
Економія: -1,92 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (2)
28,30
Економія: -0,76 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Охтирка, вул. Левченка, 21
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Всього: упаковка (4)
29,14
Економія: -1,60 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Всього: упаковка (6)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (3)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Лебедин, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (5)
29,46
Економія: -1,92 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Героїв Крут, 60/4
Всього: упаковка (3)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Реміснича, 35/1
Всього: упаковка (1)
30,28
Економія: -2,74 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Суми, просп. Перемоги, 81-А
Всього: упаковка (2)
29,47
Економія: -1,93 грн
27,54 грн