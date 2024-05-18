Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка, №25 - Харків (5521) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (8)
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Харків, пл. Конституції, 1
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Перемоги, 72-Д
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
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Вільшани, вул. Центральна, 1-Е
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Донець, вул. Спортивна, 28-А
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Краснокутськ, вул. Миру, 141-А
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Охтирка, вул. Перемоги, 11
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Охтирка, вул. Левченка, 21
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Лозова, вул. Павлоградська, 55
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Полтава, вул. Соборності, 66-В
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Полтава, вул. Алмазна, 6/11
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
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Лебедин, пл. Соборна, 17
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Всього: упаковка (3)
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Суми, вул. Героїв Крут, 60/4
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Суми, вул. Металургів, 16
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Суми, вул. Реміснича, 35/1
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Суми, просп. Перемоги, 81-А