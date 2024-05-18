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Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка, №25 - Дніпро (Дніпропетровськ) (5521) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (4)
30,40
Економія: -2,86 грн
27,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (2)
16,59 грн
В інших містах:
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (1)
17,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
Всього: упаковка (4)
31,00
Економія: -3,46 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (3)
29,24
Економія: -1,70 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
15,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (2)
30,40
Економія: -2,86 грн
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
29,47
Економія: -1,93 грн
27,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
16,91
Економія: -0,91 грн
16,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
22,00
Економія: -6,00 грн
16,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
16,91
Економія: -0,91 грн
16,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
Всього: упаковка (1)
27,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
Всього: упаковка (3)
29,50
Економія: -1,96 грн
27,54 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Всього: упаковка (4)
29,14
Економія: -1,60 грн
27,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,54 грн
27,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (2)
30,20
Економія: -2,66 грн
27,54 грн