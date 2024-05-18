Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка, №25 - Дніпро (Дніпропетровськ) (5521) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
Ощад аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1