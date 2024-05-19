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Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер, №30 - Львів (85348) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
1903,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1804,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1985,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1985,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (1)
1765,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1985,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1985,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1985,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
1985,00
Економія: -166,90 грн
1818,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1985,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1985,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1985,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
1864,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
1843,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1985,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1985,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1985,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1985,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1911,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1985,10 грн