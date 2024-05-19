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Азапін таблетки 100 мг блістер в пачці, №50 - Львів (84579) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
75,92 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки (40)
81,32 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
98,21
Економія: -7,31 грн
90,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
89,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
93,17
Економія: -2,27 грн
90,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
90,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (1)
88,29
Економія: -4,23 грн
84,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
102,30
Економія: -8,80 грн
93,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки (30)
102,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
92,99
Економія: -2,09 грн
90,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
100,14
Економія: -9,24 грн
90,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки (20)
90,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
89,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
94,35
Економія: -3,45 грн
90,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
90,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
90,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
104,44
Економія: -10,07 грн
94,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
90,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
102,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 10
Всього: упаковка (1)
102,60 грн