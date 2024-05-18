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Азапін таблетки 100 мг блістер в пачці, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (84579) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
95,63
Економія: -5,26 грн
90,37 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4), блістер (1)
95,02
Економія: -4,65 грн
90,37 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (4), блістер (4)
102,80
Економія: -9,10 грн
93,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
95,85 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (5)
92,47
Економія: -1,57 грн
90,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
94,30
Економія: -0,60 грн
93,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
93,82
Економія: -5,58 грн
88,24 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (3), блістер (2)
102,30
Економія: -8,60 грн
93,70 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), блістер (4)
97,43
Економія: -9,44 грн
87,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
92,33
Економія: -10,41 грн
81,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
90,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: таблетки (20)
90,03
Економія: -2,77 грн
87,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: блістер (3)
82,03 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), блістер (4)
102,20
Економія: -8,50 грн
93,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), блістер (1)
109,10
Економія: -14,91 грн
94,19 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: таблетки (40)
97,21
Економія: -5,71 грн
91,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
93,27
Економія: -6,37 грн
86,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
95,92
Економія: -9,06 грн
86,86 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2), блістер (3)
99,94
Економія: -5,83 грн
94,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
80,27 грн