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Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер коробка картонна, №28 - Львів (85314) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
1839,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1794,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
2023,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
2023,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
1809,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
2023,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
2023,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2023,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
2023,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
2023,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2023,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
2023,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
1794,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
1945,99
Економія: -33,16 грн
1912,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
2023,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
1957,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2023,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2023,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
2023,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2023,00 грн