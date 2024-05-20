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Анаприлін-Здоров'я таблетки 40 мг контейнер, №50 - Одеса (36191) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Любимая аптека
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (2)
83,40 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: таблетки (40)
115,10 грн
В інших містах:
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: таблетки (30)
83,40 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (1)
87,83 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: таблетки (40)
85,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (3)
87,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Миколаїв, вул. Поштова, 118
Всього: упаковка (1)
82,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Фортеця, 21
Всього: упаковка (1)
83,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 31
Всього: таблетки (40)
83,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Дніпровська, 93
Всього: упаковка (6)
89,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Кропивницького, 22
Всього: упаковка (1)
88,91 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
Всього: упаковка (5)
89,78 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
Всього: упаковка (2)
83,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Всього: упаковка (1)
88,98 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (4)
89,92 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Всього: таблетки (30)
89,60 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
Всього: упаковка (1)
99,20 грн
Калина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Яготин, вул. Незалежності, 188
Всього: упаковка (1)
83,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (1)
89,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Гора, вул. Центральна, 7
Всього: упаковка (2)
89,74 грн