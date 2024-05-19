Анаприлін-Здоров'я таблетки 40 мг контейнер, №50 - Львів (36191) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Соціальна аптека
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптеки україни
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Аптеки україни
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Самари, вул. Соборна, 49
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
Ірфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Сіті-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Аптека
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Гора, вул. Центральна, 7
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Світ здоров'я зжс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Чернігів, вул. Козацька, 48
Фармсвіт здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Чернігів, просп. Миру, 44
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
Світ здоров'я зжс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
Калина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Яготин, вул. Незалежності, 188
Фармсвіт
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Мена, вул. Героїв АТО, 7