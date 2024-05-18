Анаприлін-Здоров'я таблетки 40 мг контейнер, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (36191) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптеки україни
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Аптеки україни
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Соціальна аптека
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Скорики, вул. Кринична, 1-Б
Челсі плюс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Челсі плюс
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Наша аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
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Новгородка, вул. Криворізька, 37
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Кропивницький, вул. Кропивницького, 22
Аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 14:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
Аптека
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Шевченка Тараса, 36
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Кропивницький, вул. Фортеця, 21
Аптека
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 31
Аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кропивницький, вул. Дніпровська, 93
Аптека
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Всього: таблетки (20)
Зачинено
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 1-А
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Кропивницький, просп. Університетський, 2/5