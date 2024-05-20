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Анаприлін-Здоров'я таблетки 40 мг блістер, №50 - Запоріжжя (26920) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
83,45
Економія: -10,95 грн
72,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
83,45
Економія: -10,95 грн
72,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
88,08
Економія: -15,58 грн
72,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1), блістер (4)
83,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2), блістер (3)
88,67
Економія: -9,85 грн
78,82 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
82,90
Економія: -8,08 грн
74,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки (30)
76,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: таблетки (40)
81,99
Економія: -8,65 грн
73,34 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
84,02
Економія: -11,52 грн
72,50 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
89,77
Економія: -17,27 грн
72,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -17,70 грн
72,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
77,50
Економія: -4,16 грн
73,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), блістер (4)
82,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4), блістер (4)
83,20
Економія: -4,56 грн
78,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (3)
82,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
76,26 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
84,02
Економія: -11,52 грн
72,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), блістер (4)
84,63
Економія: -12,20 грн
72,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3), блістер (2)
82,31
Економія: -7,58 грн
74,73 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -16,70 грн
73,20 грн