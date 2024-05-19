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Анаприлін-Здоров'я таблетки 40 мг блістер, №50 - Львів (26920) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 336 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
87,60 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
89,99
Економія: -10,08 грн
79,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (3)
71,71 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (40)
78,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
83,34
Економія: -9,40 грн
73,94 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки (40)
71,94 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (5)
79,99
Економія: -6,66 грн
73,33 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
87,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: таблетки (40)
77,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
71,51 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
77,86 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
87,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
82,99
Економія: -9,66 грн
73,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
83,50
Економія: -10,17 грн
73,33 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
87,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (4)
80,36
Економія: -5,66 грн
74,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (4)
89,70
Економія: -17,50 грн
72,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
86,06
Економія: -11,23 грн
74,83 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
87,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -3,17 грн
73,33 грн