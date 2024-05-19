Анаприлін-Здоров'я таблетки 40 мг блістер, №50 - Львів (26920) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Городоцька, 59
Бажаємо здоров'я
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Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
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Львів, вул. Леонтовича, 1
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Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
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Львів, вул. Дорошенка, 8
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Львів, вул. Шпитальна, 30
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Аптека бам
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