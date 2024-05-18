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Анаприлін-Здоров'я таблетки 40 мг блістер, №50 - Харків (26920) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 430 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), блістер (2)
83,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
71,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3), блістер (3)
82,34
Економія: -7,82 грн
74,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), блістер (3)
82,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2), блістер (2)
78,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: таблетки (10)
84,53
Економія: -12,23 грн
72,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), блістер (4)
83,20 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6), блістер (4)
84,25 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: блістер (4)
82,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
89,60
Економія: -17,50 грн
72,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), блістер (4)
80,55 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (4)
89,90
Економія: -16,80 грн
73,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -3,66 грн
73,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), блістер (2)
84,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), блістер (2)
77,10 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
76,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
83,11
Економія: -8,32 грн
74,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
78,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (3)
82,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
82,85 грн