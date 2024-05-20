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Анаприлін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №50 - Запоріжжя (26915) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
68,54
Економія: -13,04 грн
55,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки (20)
64,00
Економія: -8,50 грн
55,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки (40)
68,80
Економія: -13,30 грн
55,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
62,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (4)
67,99
Економія: -7,78 грн
60,21 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
63,15
Економія: -6,03 грн
57,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
58,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -11,19 грн
56,31 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
67,30
Економія: -11,80 грн
55,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (3)
60,25 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
53,89 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
63,90
Економія: -8,50 грн
55,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
60,99
Економія: -4,68 грн
56,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
63,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки (40)
63,37
Економія: -3,67 грн
59,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: блістер (3)
62,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
54,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), блістер (1)
65,24
Економія: -7,95 грн
57,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
62,90
Економія: -5,49 грн
57,41 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), блістер (4)
68,50
Економія: -12,50 грн
56,00 грн