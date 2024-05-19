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Анаприлін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №50 - Львів (26915) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 332 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки (20)
68,90 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: таблетки (10)
68,56
Економія: -7,68 грн
60,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
54,89 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
63,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2), блістер (1)
63,58
Економія: -6,34 грн
57,24 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
55,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
65,50
Економія: -9,21 грн
56,29 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
68,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: таблетки (20)
65,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
55,05 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), блістер (4)
68,50
Економія: -13,20 грн
55,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
68,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
68,78
Економія: -12,49 грн
56,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
59,53
Економія: -3,24 грн
56,29 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки (30)
68,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), блістер (2)
61,71
Економія: -4,55 грн
57,16 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (3)
68,50
Економія: -13,20 грн
55,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
65,92
Економія: -8,68 грн
57,24 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки (20)
68,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (8)
63,50
Економія: -7,21 грн
56,29 грн