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Анаприлін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №50 - Харків (26915) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 442 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
63,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
55,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3), блістер (1)
62,92
Економія: -5,55 грн
57,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2), блістер (2)
64,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: блістер (2)
57,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
61,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3), блістер (3)
64,38
Економія: -6,60 грн
57,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2), блістер (2)
63,55 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
64,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
62,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), блістер (3)
69,10
Економія: -13,80 грн
55,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3), блістер (4)
61,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), блістер (2)
68,90
Економія: -12,90 грн
56,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
58,70
Економія: -2,41 грн
56,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), блістер (2)
63,55 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: блістер (3)
63,50 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки (10)
57,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5), блістер (3)
64,29
Економія: -7,23 грн
57,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
60,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (3)
63,55 грн