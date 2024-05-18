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Анаприлін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (26915) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 303 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (8), блістер (1)
66,11
Економія: -9,03 грн
57,08 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4), блістер (4)
59,75
Економія: -6,12 грн
53,63 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
68,70
Економія: -12,70 грн
56,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1), блістер (4)
69,10
Економія: -13,80 грн
55,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), блістер (3)
67,20
Економія: -10,21 грн
56,99 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (4), блістер (4)
68,70
Економія: -12,70 грн
56,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2), блістер (2)
63,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
64,99
Економія: -8,70 грн
56,29 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (5), блістер (4)
68,10
Економія: -12,10 грн
56,00 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), блістер (2)
68,80
Економія: -12,80 грн
56,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
68,80
Економія: -12,80 грн
56,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3), блістер (3)
62,53
Економія: -4,34 грн
58,19 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2)
68,80
Економія: -12,80 грн
56,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
58,44 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2), блістер (4)
64,69
Економія: -7,47 грн
57,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
69,30
Економія: -11,79 грн
57,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (4)
63,50
Економія: -7,21 грн
56,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2), блістер (4)
65,77
Економія: -7,58 грн
58,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1), блістер (1)
54,89 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
68,70
Економія: -12,70 грн
56,00 грн