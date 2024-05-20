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Аспаркам-Здоров’я таблетки блістер, №50 - Одеса (4854) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (3)
35,90 грн
Любимая аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: таблетки (30)
30,30 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (5)
29,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Всього: упаковка (7)
31,00
Економія: -5,00 грн
26,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (7)
34,00
Економія: -8,00 грн
26,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (2)
34,00
Економія: -8,00 грн
26,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (3)
34,00
Економія: -3,00 грн
31,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (7)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: упаковка (11)
34,00
Економія: -3,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (6)
31,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (6)
34,00
Економія: -3,00 грн
31,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (7)
34,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (12)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (4)
34,00
Економія: -3,00 грн
31,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (6)
34,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (9)
34,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Всього: упаковка (6)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 62-Б
Всього: упаковка (2)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (2)
34,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (4)
34,00
Економія: -8,00 грн
26,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (3)
34,00
Економія: -8,00 грн
26,00 грн