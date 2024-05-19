Аспаркам-Здоров’я таблетки блістер, №50 - Львів (4854) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Пульс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Пульс
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Медової Печери, 1
В інших містах:
Аптека24
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Аптека бам
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Аптека24
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Аптека бам
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Аптека бам
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 88-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буштино, вул. Травнева, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 16
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
Авк фарм
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яноші, вул. Головна, 113
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-В