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Аспаркам-Здоров’я таблетки блістер, №50 - Львів (4854) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: таблетки (30)
29,00
Економія: -3,02 грн
25,98 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (4)
29,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: таблетки (30)
29,20 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1), блістер (2)
35,90 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
Всього: таблетки (10)
27,30
Економія: -1,32 грн
25,98 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (3)
33,50
Економія: -7,52 грн
25,98 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (1)
31,60
Економія: -5,62 грн
25,98 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
30,30
Економія: -4,32 грн
25,98 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Всього: упаковка (5)
31,60
Економія: -5,62 грн
25,98 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Всього: упаковка (6)
34,33
Економія: -8,35 грн
25,98 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Всього: упаковка (9)
35,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: таблетки (40)
29,70
Економія: -3,72 грн
25,98 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: таблетки (10)
27,10
Економія: -1,12 грн
25,98 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 88-А
Всього: упаковка (2)
32,70
Економія: -6,72 грн
25,98 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буштино, вул. Травнева, 12
Всього: упаковка (1)
33,30
Економія: -7,32 грн
25,98 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 16
Всього: упаковка (6)
30,70
Економія: -4,72 грн
25,98 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
Всього: упаковка (3)
33,50
Економія: -7,52 грн
25,98 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: таблетки (10)
26,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яноші, вул. Головна, 113
Всього: упаковка (1)
35,80
Економія: -9,82 грн
25,98 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-В
Всього: упаковка (5)
33,20
Економія: -7,22 грн
25,98 грн