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Аспаркам-Здоров’я таблетки блістер, №50 - Харків (4854) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (3)
35,90 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (6)
40,00 грн
В інших містах:
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (3)
33,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (1)
35,90 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (3)
33,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
34,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
36,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (4)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (3)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (3)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (5)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (9)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (9)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (6)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (4)
31,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (5)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (3)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (4)
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Всього: упаковка (5)
34,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (3)
37,00 грн