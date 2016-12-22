ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗКРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯРозчини для парентерального харчуванняАмінокислотиАміновен Інфант 10%Ціни в аптеках Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (84642) Лікарський препарат - ціни Інструкція Про препарат Ціни Карта Аналоги Запоріжжя (адресу не вказано) Змінити Фільтр По часу в дорозі По часу в дорозі Від дешевих По залишку в аптеці Аптек не знайдено