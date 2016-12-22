Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗКРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯРозчини для парентерального харчуванняАмінокислотиАміновен Інфант 10%Ціни в аптеках

Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (84642) Лікарський препарат - ціни

  • Інструкція
  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
  • Аналоги
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Аптек не знайдено