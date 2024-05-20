Амлодипін-Фармак таблетки 5 мг блістер, №20 - Одеса (83850) Лікарський препарат - ціни
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Всього: таблетки (10)
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Одеса, вул. Болгарська, 40
Аптека шар@
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
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Аптека 9-1-1
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Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Аптека копійка
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Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (5)
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70