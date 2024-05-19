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Амлодипін-Фармак таблетки 5 мг блістер, №20 - Львів (83850) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (5)
14,20 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
12,37
Економія: -0,13 грн
12,24 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
11,18 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
12,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
12,80
Економія: -2,90 грн
9,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
14,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
12,86 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
11,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
13,71 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
14,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: таблетки (10)
14,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (9)
14,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (3)
14,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
13,40
Економія: -0,59 грн
12,81 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (3)
12,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (21)
11,90
Економія: -0,50 грн
11,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Пекарська, 33
Всього: упаковка (2)
14,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (3)
13,53
Економія: -0,02 грн
13,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
12,27
Економія: -0,12 грн
12,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (2)
12,06
Економія: -0,66 грн
11,40 грн