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Амлодипін-Фармак таблетки 5 мг блістер, №20 - Київ (83850) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19)
13,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (51)
12,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (6)
13,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
13,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
14,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (5)
12,84 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
11,50
Економія: -1,60 грн
9,90 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
12,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
13,20
Економія: -0,87 грн
12,33 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (3)
14,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (1)
10,50
Економія: -0,60 грн
9,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
13,24
Економія: -1,13 грн
12,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (3)
12,57
Економія: -0,58 грн
11,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
13,56
Економія: -1,48 грн
12,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
12,39 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (10)
12,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
13,32
Економія: -2,06 грн
11,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (3)
13,38
Економія: -1,88 грн
11,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (9)
11,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (5)
12,69
Економія: -1,47 грн
11,22 грн