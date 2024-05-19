Амлодипін-Фармак таблетки 5 мг блістер, №20 - Київ (83850) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
D.s.
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Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Аптека доброго дня
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Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Саксаганського, 117
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 71