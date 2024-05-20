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Амлодипін-Фармак таблетки 10 мг блістер, №20 - Запоріжжя (65951) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
17,06
Економія: -1,06 грн
16,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
20,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
20,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
16,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (3)
20,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (4)
17,09
Економія: -0,63 грн
16,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (5)
21,06 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (3)
16,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
20,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (4)
15,89
Економія: -0,49 грн
15,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (2)
21,70 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (5)
20,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
Всього: упаковка (4)
17,09
Економія: -0,69 грн
16,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
16,41
Економія: -0,81 грн
15,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (2)
15,74
Економія: -0,74 грн
15,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
16,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (4)
16,54
Економія: -0,94 грн
15,60 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
20,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (1)
14,93
Економія: -0,73 грн
14,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
20,06 грн