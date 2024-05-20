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Амлодипін-Фармак таблетки 10 мг блістер, №20 - Одеса (65951) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
15,87
Економія: -0,87 грн
15,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (5)
23,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
17,24
Економія: -1,67 грн
15,57 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (4)
23,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
16,10
Економія: -0,90 грн
15,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (5)
19,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
16,91
Економія: -1,29 грн
15,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
16,00
Економія: -0,80 грн
15,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
20,29 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (2)
15,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
19,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
16,96
Економія: -0,86 грн
16,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
16,12
Економія: -0,52 грн
15,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
20,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
17,35
Економія: -1,17 грн
16,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (2)
16,61
Економія: -0,77 грн
15,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
15,75
Економія: -0,55 грн
15,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (6)
20,29 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Всього: упаковка (5)
22,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
15,70 грн