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Амлодипін-Фармак таблетки 10 мг блістер, №20 - Львів (65951) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
15,81 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
20,27 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
16,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
20,27 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
20,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
20,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
20,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3), блістер (1)
16,50
Економія: -0,90 грн
15,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
16,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (6)
15,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
15,80
Економія: -0,60 грн
15,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: таблетки (10)
20,27 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (3)
22,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
20,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (3)
17,21
Економія: -2,39 грн
14,82 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (2)
16,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (4)
16,71
Економія: -0,71 грн
16,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (1)
22,90 грн