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Амлодипін-Фармак таблетки 10 мг блістер, №20 - Київ (65951) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 277 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
20,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
16,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (28)
20,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
13,53
Економія: -1,05 грн
12,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
14,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (4)
23,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
19,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (4)
20,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
17,62
Економія: -2,10 грн
15,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
20,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (5)
15,01
Економія: -1,17 грн
13,84 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
14,80
Економія: -0,40 грн
14,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
20,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
20,27 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (11)
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
17,17
Економія: -2,18 грн
14,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
16,40
Економія: -0,88 грн
15,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (1)
20,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
16,99
Економія: -1,47 грн
15,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (2)
20,27 грн