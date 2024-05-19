Амлодипін-Фармак таблетки 10 мг блістер, №20 - Київ (65951) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека доброго дня
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Київ, бульв. Лесі Українки, 2
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Київ, вул. Спаська, 5
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Аптека низьких цін
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Київ, вул. Глибочицька, 44