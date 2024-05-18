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Амлодипін-Фармак таблетки 10 мг блістер, №20 - Харків (65951) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
17,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (5)
20,60 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
23,96 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
23,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
19,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
17,16 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
20,06 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
20,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (5)
16,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
17,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (5)
21,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
14,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (5)
14,16 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
17,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
14,72 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
16,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
21,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
14,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
Всього: блістер (1)
14,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
16,98 грн