Амлодипін-Фармак таблетки 10 мг блістер, №20 - Харків (65951) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 127 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9