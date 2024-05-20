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Амідарон таблетки 200 мг блістер, №30 - Одеса (83848) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
83,60 грн
Аптека оптових цін
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Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
93,03 грн
Аптека низьких цін
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Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
82,20
Економія: -4,50 грн
77,70 грн
Аптекар
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Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
77,80 грн
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
78,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3)
89,14
Економія: -15,09 грн
74,05 грн
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
74,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
87,70
Економія: -7,44 грн
80,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
85,25
Економія: -5,17 грн
80,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
84,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
67,67 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
85,26
Економія: -2,97 грн
82,29 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
83,22
Економія: -2,97 грн
80,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
92,05
Економія: -14,19 грн
77,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
83,92
Економія: -3,84 грн
80,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3), блістер (2)
81,58
Економія: -3,78 грн
77,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
84,84
Економія: -6,29 грн
78,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
78,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (3)
79,93
Економія: -6,32 грн
73,61 грн