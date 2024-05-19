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Амідарон таблетки 200 мг блістер, №30 - Львів (83848) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 280 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки (10)
90,60 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
76,72
Економія: -2,67 грн
74,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
74,15 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
81,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3), блістер (1)
86,23
Економія: -10,58 грн
75,65 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
74,14 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
83,40
Економія: -3,37 грн
80,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
90,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
77,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
77,79 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
69,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
90,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
90,25
Економія: -10,22 грн
80,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
80,29
Економія: -0,26 грн
80,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
90,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4), блістер (1)
82,82
Економія: -6,70 грн
76,12 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: блістер (2)
84,80
Економія: -3,80 грн
81,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3), блістер (1)
88,37
Економія: -14,38 грн
73,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
90,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
82,99
Економія: -2,96 грн
80,03 грн