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Амідарон таблетки 200 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (83848) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 246 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (23), блістер (1)
94,31
Економія: -11,73 грн
82,58 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (15), блістер (3)
86,53
Економія: -3,95 грн
82,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (3)
96,00
Економія: -11,77 грн
84,23 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -10,50 грн
80,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (13), блістер (1)
88,71 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
85,25
Економія: -5,24 грн
80,01 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (2)
90,20
Економія: -10,20 грн
80,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3)
90,38
Економія: -11,41 грн
78,97 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
78,58 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (21), блістер (1)
93,60
Економія: -15,66 грн
77,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (3), блістер (1)
90,90
Економія: -12,93 грн
77,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
85,26
Економія: -5,25 грн
80,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
92,78
Економія: -13,81 грн
78,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
78,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (8)
94,68
Економія: -15,68 грн
79,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (9)
93,40
Економія: -14,75 грн
78,65 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (6), блістер (1)
89,38
Економія: -11,06 грн
78,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (6), блістер (2)
84,43
Економія: -6,46 грн
77,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
78,84 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (3), блістер (2)
87,92
Економія: -11,21 грн
76,71 грн