Барол 10 капсули кишково-розчинні 10 мг стрип, №30 - Львів (132881) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
D.s.
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Всього: капсули кишково-розчинні (10)
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Львів, вул. Київська, 9
Подорожник
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Всього: капсули кишково-розчинні (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Аптека низьких цін
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Всього: капсули кишково-розчинні (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
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Всього: упаковка (1)
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Львів, пл. Соборна, 1