Барол 10 капсули кишково-розчинні 10 мг стрип, №30 - Харків (132881) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 157 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
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Всього: упаковка (1), стрип (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: стрип (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: капсули кишково-розчинні (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: стрип (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), стрип (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: стрип (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5), стрип (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39