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Аспірин® C таблетки шипучі, №10 - Львів (12077) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 340 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
196,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
220,23
Економія: -29,71 грн
190,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
176,88 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
186,18
Економія: -0,42 грн
185,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), таблетки шипучі (1)
222,25
Економія: -44,25 грн
178,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки шипучі (6)
165,29 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
202,99
Економія: -17,65 грн
185,34 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: таблетки шипучі (6)
196,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
188,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
181,26 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
211,28 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (11), таблетки шипучі (1)
241,80
Економія: -54,30 грн
187,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
196,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
223,99
Економія: -38,65 грн
185,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
228,99
Економія: -43,65 грн
185,34 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки шипучі (8)
196,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), таблетки шипучі (1)
183,48
Економія: -22,74 грн
160,74 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (21), таблетки шипучі (4)
241,80
Економія: -54,30 грн
187,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), таблетки шипучі (3)
211,61
Економія: -48,07 грн
163,54 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки шипучі (6)
196,00 грн