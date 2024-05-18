Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИСаліцилова кислота та її похідніКислота ацетилсаліциловаАспірин® CЦіни в аптеках

Аспірин® C таблетки шипучі, №10 - Харків (12077) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 416 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
182,65 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
181,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
204,29
Економія: -33,70 грн
170,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3), таблетки шипучі (2)
198,55 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), таблетки шипучі (2)
176,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
196,01
Економія: -40,73 грн
155,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (5), таблетки шипучі (2)
181,35 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4), таблетки шипучі (1)
178,60 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
180,45 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (4), таблетки шипучі (1)
233,60
Економія: -46,10 грн
187,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4), таблетки шипучі (4)
181,45 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
225,50
Економія: -35,20 грн
190,30 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
208,99
Економія: -23,63 грн
185,36 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), таблетки шипучі (2)
180,70 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), таблетки шипучі (4)
189,30 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
192,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3), таблетки шипучі (3)
209,08
Економія: -37,13 грн
171,95 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: таблетки шипучі (3)
192,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
197,55 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: таблетки шипучі (3)
180,30 грн