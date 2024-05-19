Аскорутин таблетки блістер, №50 - Львів (83611) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 32 аптеках
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Всього: упаковка (3), блістер (3)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека шар@
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
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Всього: упаковка (6), блістер (3)
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4), блістер (2)
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Львів, вул. Городоцька, 102
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (15), блістер (3)
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Львів, вул. Зелена, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4), блістер (1)
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Львів, вул. Гайдамацька, 18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Аптека копійка
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Всього: упаковка (9), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12