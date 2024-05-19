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Аскорутин таблетки блістер, №50 - Львів (83611) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3), блістер (3)
40,07
Економія: -4,18 грн
35,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (13)
34,61
Економія: -1,66 грн
32,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (6), блістер (3)
41,33
Економія: -6,90 грн
34,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (4), блістер (2)
38,06
Економія: -2,07 грн
35,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
38,45
Економія: -4,02 грн
34,43 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
38,30
Економія: -2,96 грн
35,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (15), блістер (3)
40,79
Економія: -4,75 грн
36,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (10)
39,68
Економія: -3,77 грн
35,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (4), блістер (1)
41,61
Економія: -5,89 грн
35,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2), блістер (1)
39,26
Економія: -3,24 грн
36,02 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (2)
44,94
Економія: -9,60 грн
35,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (9), блістер (3)
40,20
Економія: -2,20 грн
38,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (4), блістер (3)
40,31
Економія: -2,31 грн
38,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (3), блістер (2)
41,15
Економія: -2,21 грн
38,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (10), блістер (2)
43,24
Економія: -11,51 грн
31,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (7), блістер (2)
39,55
Економія: -5,13 грн
34,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (5)
33,71 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
44,94
Економія: -9,60 грн
35,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (4), блістер (2)
42,74
Економія: -4,14 грн
38,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (10), блістер (1)
38,32
Економія: -2,59 грн
35,73 грн