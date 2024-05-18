Аскорутин-Ф таблетки 0,25 г, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (445896) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Авк фарм
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Хмельницького Богдана, 14
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Сокальська, 12
Пульс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Пульс
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
Пульс
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека нц
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178