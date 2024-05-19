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Аскорутин таблетки блістер, №100 - Львів (194156) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (1)
65,00
Економія: -12,00 грн
53,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (1)
61,00
Економія: -8,00 грн
53,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (2), блістер (3)
77,90
Економія: -23,60 грн
54,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-А
Всього: упаковка (1)
70,00
Економія: -15,70 грн
54,30 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (7)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
61,00
Економія: -8,00 грн
53,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1), блістер (8)
71,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
52,79
Економія: -1,79 грн
51,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (1)
54,00
Економія: -11,00 грн
43,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (1)
65,00
Економія: -12,00 грн
53,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
65,00
Економія: -12,00 грн
53,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (1)
65,00
Економія: -12,00 грн
53,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
65,00
Економія: -12,00 грн
53,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
54,00
Економія: -11,00 грн
43,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
54,00
Економія: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (2)
71,17 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: таблетки (80)
67,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (2)
58,00 грн