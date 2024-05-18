Аскорутин таблетки блістер, №100 - Харків (194156) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Магнолія
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Вологодська, 35-А
Магнолія
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
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Всього: упаковка (4)
Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
В інших містах:
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Свк фарм
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Монастирище, вул. Миру, 20
Аптека24
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Всього: упаковка (1), блістер (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Аптека24
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Всього: блістер (9)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38