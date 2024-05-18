Аскорутин таблетки блістер, №100 - Дніпро (Дніпропетровськ) (194156) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Свк фарм
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Аптека24
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Всього: упаковка (1), блістер (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-А
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Аптека24
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Всього: блістер (9)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Челсі плюс
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Всього: таблетки (70)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: таблетки (70)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
Аптека
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Всього: таблетки (80)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Зміїв, перех. Таранівське шосе / Лісова, 1-Г/1-А