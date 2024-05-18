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Аскорутин таблетки блістер, №100 - Дніпро (Дніпропетровськ) (194156) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
65,00
Економія: -12,00 грн
53,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (1)
65,00
Економія: -12,00 грн
53,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
54,00
Економія: -11,00 грн
43,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
54,00
Економія: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (1)
54,00
Економія: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (2)
52,65
Економія: -1,65 грн
51,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
61,00
Економія: -8,00 грн
53,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (1)
61,00
Економія: -8,00 грн
53,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (7)
58,00
Економія: -1,74 грн
56,26 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (1)
65,00
Економія: -12,00 грн
53,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1), блістер (8)
71,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (2), блістер (3)
77,90
Економія: -23,60 грн
54,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-А
Всього: упаковка (1)
70,00
Економія: -15,70 грн
54,30 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: блістер (9)
71,10 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Всього: таблетки (70)
55,30 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: таблетки (70)
61,70 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
Всього: упаковка (1)
54,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Зміїв, перех. Таранівське шосе / Лісова, 1-Г/1-А
Всього: таблетки (80)
53,00 грн