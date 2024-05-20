Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИРізні психостимулювальні та ноотропні засобиКислота гамма-амінобутирова (ГАМК) та її похідніАміналонЦіни в аптеках

Аміналон таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер, №50 - Запоріжжя (63232) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеці
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1), блістер (2)
50,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4), блістер (1)
55,58
Економія: -7,97 грн
47,61 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (40)
51,58
Економія: -6,93 грн
44,65 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
55,00
Економія: -11,00 грн
44,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
46,85 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
52,22
Економія: -6,35 грн
45,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
46,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (3)
51,52
Економія: -7,07 грн
44,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), блістер (3)
47,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), блістер (1)
53,19
Економія: -9,32 грн
43,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
55,81
Економія: -11,10 грн
44,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
49,83
Економія: -2,33 грн
47,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
46,75 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), блістер (3)
57,99
Економія: -4,86 грн
53,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
52,74
Економія: -7,52 грн
45,22 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
55,00
Економія: -11,00 грн
44,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1), блістер (3)
54,24
Економія: -3,87 грн
50,37 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (2)
53,81
Економія: -7,94 грн
45,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (3), блістер (3)
46,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2), блістер (3)
53,07
Економія: -8,87 грн
44,20 грн