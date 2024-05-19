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Аміналон таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер, №50 - Львів (63232) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (30)
55,57
Економія: -7,00 грн
48,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
43,55 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
51,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (2)
51,82
Економія: -7,17 грн
44,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
44,77 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (2)
56,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), блістер (1)
49,23
Економія: -2,36 грн
46,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3), блістер (3)
53,10
Економія: -8,53 грн
44,57 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (40)
56,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
72,50
Економія: -26,63 грн
45,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
44,73 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
61,20
Економія: -15,33 грн
45,87 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (5)
52,35
Економія: -7,68 грн
44,67 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
56,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 10
Всього: упаковка (2)
56,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1), блістер (4)
49,37
Економія: -1,87 грн
47,50 грн