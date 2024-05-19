Аміналон таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер, №50 - Львів (63232) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 110 аптеках
Аптека нц
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (30)
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Львів, вул. Городоцька, 59
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека сальве
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Городоцька, 72
D.s.
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Шпитальна, 30
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), блістер (3)
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Львів, вул. Шпитальна, 8
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (40)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Київська, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
D.s.
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Стара, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
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Львів, вул. Городоцька, 102
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10