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Now Foods фолієва кислота таблетки 800 мкг, №30 - Київ (826757) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 398 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
172,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
172,71 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
175,41 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
194,80
Економія: -19,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (2)
174,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (3)
177,21 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
221,70
Економія: -6,65 грн
215,05 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (3)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
176,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (2)
165,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
177,21 грн